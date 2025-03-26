Yalanlar Ve Suçlar filminin konusu ne? Yalanlar Ve Suçlar filminin oyuncuları kim?
Yalanlar Ve Suçlar (Lies & Illusions) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yalanlar Ve Suçlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yalanlar Ve Suçlar filminin konusu ne? Yalanlar Ve Suçlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yalanlar Ve Suçlar filminin yönetmen koltuğunda Tibor Takács oturuyor. Filmin senaristliğini Eric James üstleniyor. Peki, Yalanlar Ve Suçlar filminin konusu ne? Yalanlar Ve Suçlar filminin oyuncuları kim?
YALANLAR VE SUÇLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
New York'lu bir editor vahsi bir romanin yazarina kafayi takmistir. Ama cok yakinda onun gecmisiyle ilgili sirlarini ogrenecektir.
YALANLAR VE SUÇLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cuba Gooding Jr.
Lochlyn Munro
Christian Slater
Christa Campbell
Sarah Ann Schultz
Robert Giardina
Tracy Schornick
Dominic Salvatore
Kelly Hyde
Al Madrigal
YALANLAR VE SUÇLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yalanlar Ve Suçlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Sonuçlar çarpıcı... Dengeler nasıl değişti?
- Boykotun etkisi sahaya nasıl yansıdı?
- 'Burnundan fitil fitil getireceğim!'
- Özel'den Erdoğan'a 'mezar' yanıtı!
- İmamoğlu raporundaki sır
- CHP'den Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki!
- Özel'den Bahçeli'ye jet ‘Saraçhane’ yanıtı!
- İktidarın 'İmamoğlu' planı deşifre oldu
- CHP'nin 'boykot' kararı Fatih Portakal'ı üzdü
- Kıvanç Tatlıtuğ'un 'İşte bu' paylaşımı tepki çekti