Yayınlanma: 26.03.2025 - 21:59

Güncelleme: 26.03.2025 - 21:59

Yalanlar Ve Suçlar filminin yönetmen koltuğunda Tibor Takács oturuyor. Filmin senaristliğini Eric James üstleniyor. Peki, Yalanlar Ve Suçlar filminin konusu ne? Yalanlar Ve Suçlar filminin oyuncuları kim?

YALANLAR VE SUÇLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

New York'lu bir editor vahsi bir romanin yazarina kafayi takmistir. Ama cok yakinda onun gecmisiyle ilgili sirlarini ogrenecektir.

YALANLAR VE SUÇLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cuba Gooding Jr.

Lochlyn Munro

Christian Slater

Christa Campbell

Sarah Ann Schultz

Robert Giardina

Tracy Schornick

Dominic Salvatore

Kelly Hyde

Al Madrigal

YALANLAR VE SUÇLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yalanlar Ve Suçlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.