Survivor 2026 kadrosu, Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla şekilleniyor. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Survivor 2026 yarışmacıları kimler?

SURVIVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2026 sezonunun yayın tarihi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz sene Survivor, 1 Ocak 2025 Cuma günü başlamıştı. Bu yıl da benzer tarihlerde ocak ayında başlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI KİMLER?

Şu ana kadar Bayhan ve Keremcem yarışmanın yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Ancak Survivor 2026 yarışmacılarının hepsi henüz açıklanmadı.