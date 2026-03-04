Survivor 2026'da haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi Dominik’te nefesleri keserken, Büşra’nın vedasıyla sarsılan kırmızı takım ve avantajı korumak isteyen mavi takım arasında kıran kırana bir savaş yaşandı. Peki, Survivor 3 Mart Salı dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor kim eleme potasına girdi?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı Takım oldu.

SURVİVOR HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

İkinci eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası Engincan olarak belirlendi.