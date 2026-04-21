Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Nisan 2026 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, her geçen gün artan temposuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Adada kalma mücadelesinin kızıştığı bu hafta, dokunulmazlık oyununun kritik önemi takımlar arasındaki tansiyonu zirveye taşıdı. Engincan'ın elenmesinin ardından gözler haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çevrildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

20 Nisan akşamı yayımlanan bölümde, yarışmacılar zorlu parkurda hem fiziksel hem de psikolojik bir savaş verdi.

Yarışmaya performanslar kadar tartışmalar da damga vurdu. Nagihan ve Seren Ay arasındaki gerginlik bu bölümde de devam etti.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gecenin sonunda rakiplerine karşı üstünlük sağlayan ve dokunulmazlığı kazandı takım Ünlüler oldu. Haftanın eleme adayı Beyza olarak belirlendi.