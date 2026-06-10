Survivor 2026’da finale doğru heyecan yükselmeye devam ederken, 9 Haziran’da oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı da belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Dün adaya veda eden yarışmacı Murat Arkın oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim Ramazan olarak açıklandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından gözler eleme adaylarına çevrildi. Haftanın ikinci eleme adayı Nagehan oldu.