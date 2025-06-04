Survivor AllStar 2025 sezonunda hangi yarışmacının adaya veda ettiği merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi? 4 Haziran'da adaya kim veda etti?

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

31 Mayıs'ta gerçekleşen ve Aycan ile Sevgi'nin son düelloya kaldığı elemede adaya Aycan veda etti.

BUGÜN KİM ELENDİ?

Haftanın ilk üç dokunulmazlık oyununu kazanan isim Batuhan oldu.

Böylece bu haftanın eleme adayları belirlendi: Meryem, Adem, Sevgi ve Ayşe.

Gerçekleşen eleme oyunlarında Adem ve Ayşe potadan çıkmayı başardı. Meryem ve Sevgi arasında gerçekleşecek olan eleme oyununun finali 5 Haziran'da yayımlanacak.