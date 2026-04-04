Survivor'da kim elendi? merak konusu oldu. Survivor'da veda düellosu heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalmak için zorlu parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda düelloyu kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? 4 Nisan Cumartesi Survivor'da kim gitti?

Survivor'da Serhan elenerek adaya veda eden son isim oldu.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bayhan, Barış, Engincan ve Serhan eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu.

SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde İzmit’te doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Onat, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamıştır. Televizyon dünyasına adımını ise “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisi ile atmıştır.