Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Sadece 5 yarışmacının geride kaldığı yarışma programında bir isim adaya veda ederken geride kalan 4 isim İstanbul'da yarışacak. Finale günler kala adadan veda eden ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da finalistler kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA FİNALİSTLER KİM?

Survivor'da ilk finalist Batuhan ikinci finalist ise Adem olmuştu. 10 Haziran'da ekranlara gelen bölümde 3. finalist olarak belirlenen isim Volkan oldu.

Sevgi ve Ayşe'nin yarıştığı son etapta 4. final koltuğunun sahibi Ayşe oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Sevgi ve Ayşe son final koltuğu için yarıştı. Gecenin galibi Ayşe olurken Sevgi adaya veda etti.



