Survivor’da heyecan, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda mücadele etti. Oyunu kaybeden takım ise gecenin sonunda gerçekleşen ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci adayı belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan 2026 Çarşamba günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıran kırana geçen mücadelede dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler, kritik oyunu kazanarak ada konseyine avantajlı gitti.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Gözde oldu.