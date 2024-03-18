Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:52

Güncelleme: 18.03.2024 - 11:52

Bu akşam 18 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek Survivor'un fragmanı yayımlandı. Son fragmanıyla birlikte izleyiciler büyük şok yaşadı. Peki, Survivor Gizem Memiç eleniyor mu,? Survivor Gizem Memiç'in sağlık durumu nasıl?

GİZEM MEMİÇ ELENECEK Mİ?

Bu akşam oynanacak 3. Dokunulmazlık oyununda Aysu ile mücadele eden Gizem tüm hızıyla parkurda yarışırken denge tahtasında dengesinin bozulmasıyla yere düşüyor. Bu düşme sonucu bacağı ters dönen Gizem acılar içinde yerde kıvranıyor.

SURVİVOR GİZEM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fragmandan büyük bir sakatlık yaşadığını anladığımız Gizem'in ambulans ile hastaneye götürülmesi olayın ciddi bir durum olduğunu gösteriyor. Gizem'in diskalifiye olup olmayacağı bu akşamki bölümde belli olacak. Belli olduğunda yer vereceğiz.