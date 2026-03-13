Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler, 12 Mart Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor’da iki takım da iletişim ödül oyununu kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 12 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da heyecan dolu ödül oyunu oynandı. İletişim ödülünü kazanmak için mücadele eden takımlar arasında kazanan taraf kırmızı takım oldu.

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta eleme potasında yer alan yarışmacılar Lina ve Nisanur oldu.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Kırmızı takımda Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat ve Can Berkay Ertemiz yer alıyor.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Mavi takım kadrosunda ise Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay ve Osman Can Ural bulunuyor.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.