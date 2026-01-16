Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 00:03:00
Survivor'da kimin elendiği seyirciler tarafından merak ediliyor. Yarışmacılar, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Ödül oyununu kaybeden taraf ceza olarak bir köyün restoranının bulaşıklarını yıkayacak, kazanan takım ise ödülün tadını çıkaracak. Peki, Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da kimin elendiği ve eleme potasında kimleirn olduğu merak ediliyor. Survivor'un yeni bölümünde çifte heyecan yaşanıyor. Peki, Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

15 Ocak Perşembe günü yayınlanan Survivor ödül-ceza oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosunda Dilan ve Seren Ay adada kalma mücadelesi verecek. Rakibine mağlup olan taraf yarışmaya veda edecek.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Lina

Meryem

Dilan

Seren Ay

