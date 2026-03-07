Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 00:04:00
Survivor'da elenen isim açıklanıyor. Ödül oyunu ve eleme düellosuna ilişkin araştırmalar 6 Mart Cuma akşamı itibarıyla artış gösteriyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart 2026 Survivor kim elendi?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de 6 Mart tarihli bölüm sonrası hangi takımın ödül oyununu kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart 2026 Survivor kim elendi? 

SURVİVOR 6 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenecek yarışmacı pazar akşamı belli olacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayları Onur Alp ve Engincan olarak belirlendi.

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen haftalarda elenen isim Büşra olmuştu.

İlgili Konular: #survivor