Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununda dengede kalan takım, puan üstünlüğü ile ödülün sahibi olacak. Ödül oyununun hemen ardından ise Doğuş ve Can eleme düellosunda kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Pazar Survivor kim elendi?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Doğuş

Can

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosunda Doğuş ve Can adada kalma mücadelesi verecek. Rakibine mağlup olan taraf yarışmaya veda edecek.