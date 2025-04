Survivor'da 27 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 27.04.2025 - 23:56

Güncelleme: 27.04.2025 - 23:56

Survivor All Star 2025'te erkekler haftasında kıyasıya mücadele devam ediyor. 27 Nisan Pazar akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, izleyicilere büyük heyecan yaşattı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu, yarışmacıların güç, denge ve atış becerilerini test eden oldukça zorlu bir parkurda gerçekleşti. Takımlar, her biri farklı yetenekleri gerektiren parkur aşamalarında birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. Oyunun başından sonuna kadar büyük bir hız ve strateji gerektiren anlar yaşanırken, her iki takım da kazanan olmak için elinden geleni yaptı.nDokunulmazlık oyununun sonunda kazanan takım All Star takımı oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kaybeden takımı Gönüllüler ise, bir oyuncusunu eleme adayı olarak belirlemek zorunda kaldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu hafta, Survivor'da düelloya çıkan ilk isim birazdan belli olacak.