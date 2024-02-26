Survivor'da eleme adayı kim oldu? 26 Şubat'ta All Star'da potaya giren isim kim oldu?
Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 26 Şubat'ta eleme adayları kim oldu?
Survivor Allstar'da perşembe günü mavi takımda yarışmacılarından Dora'nın vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 26 Şubat akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 24 Şubat'ta eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...
SURVİVOR'DA KADROYA KİM DAHİL OLDU?
Survivor All Star'a geçtiğimiz haftalarda üç isim dahil olmuştu. Sema, Atakan ve Hilmi Cem'in kırmızı takımın kadrosuna eklenmesinin ardından bu hafta mavi takıma sürpriz bir isim eklendi. Batuhan Karacakaya bu hafta mavi takımın kadrosuna eklendi.
ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Survivor'da dün yayımlanan bölümde ismi en çok yazılan isimler Gizem, Nefise, Sema ve Pınar oldu.
7 oy alan Pınar eleme potasına giden diğer isim oldu. Eleme potasına eklenen diğer isimler isimler Aysu ve Begüm olmuştu.
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