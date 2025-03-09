Survivor'da günün ilk karşılaşmasında zorlu anlar yaşandı: Tuğba'nın sakatlığı takım arkadaşlarını korkuttu

Survivor 2025 hız kesmeden devam ediyor. 9 Mart Pazar gecesi oynanan oyunda ilk karşılaşma zorlu anlar meydana geldi. İşte, ayrıntılar...

Survivor'da günün ilk karşılaşmasında zorlu anlar yaşandı: Tuğba'nın sakatlığı takım arkadaşlarını korkuttu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 22:57

Survivor All Star ve Gönüllüler'de 9 Mart Pazar gecesi oynanan kadınlar düellosunda ilk karşılaşma zorlu anlar yaşadı. Tuğba ve Elif arasında gerçekleşen ilk karşılaşmada, yarışmacılar zorlu oyunu kazanma ve takımına sayı kazandırma hırsı ile canla başla mücadele etti.

SAKATLIĞI TAKIM ARKADAŞLARINI ÇOK KORKUTTU

Oyun sırasında tüm gücü ile mücadele ederek ilk karşılaşmayı kazanan isim Gönüllüler takımından Tuğba oldu. Oyun sonrası nefes almakta zorluk yaşayan Tuğba'ya takım arkadaşları hızlıca müdahale etti. Takım arkadaşlarının desteği ve müdahalesi ile kendine geldi.


Etiketler: #survivor #survivor all star #Survivor 2025

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