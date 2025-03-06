Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mart'ta kim kazandı?

Survivor All Star 2025'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bölümde hangi takımın kazandığı ve kimin eleme adayı olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mart'ta kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mart'ta kim kazandı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 21:56

Survivor 2025 sezonunda yeni bölümde eleme adayının kim olduğu programın takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen dizisi Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı araştırılıyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mart'ta kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son isim eleme düellosunu kaybeden Senem oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Kırmızı Takım'dan Sedat oldu.

Haftanın ikinci eleme adayı ise Poyraz oldu.

Üçüncü eleme adayı konseyin ardından belli olacak...


Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #Eleme Adayı #eleme

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