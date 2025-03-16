Survivor'da eleme gecesi: Adaya veda eden isim belli oldu

Yayınlanma: 16.03.2025 - 23:21

Güncelleme: 16.03.2025 - 23:21

Survivor 2025 All Star Gönüllüler yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Elif ve Asena arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakada elenen isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? 16 Mart 2025 Pazar Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 16 MART 2025?

Asena ve Elif arasında oynanan düello oyunu sonrası adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.

SURVİVOR İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 16 MART 2025?

Survivor All Star’da eleme heyecanının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım önemli bir avantaj elde ederken, kaybeden takım bir yarışmacısını eleme potasına göndermek zorunda kaldı.

16 Mart 2025 Survivor All Star’da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Ünlüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.