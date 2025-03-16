Survivor'da eleme gecesi: Adaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2025 yeni sezonuna bu akşam bir isim veda ediyor. Kadın yarışmacıların eleme potasında yer aldığı bu haftada son ikiye Elif ve Asena kaldı. Peki, Survivor'da kim elendi? 16 Mart 2025 Pazar Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Survivor 2025 All Star Gönüllüler yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Elif ve Asena arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakada elenen isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? 16 Mart 2025 Pazar Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 16 MART 2025?
Asena ve Elif arasında oynanan düello oyunu sonrası adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.
SURVİVOR İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 16 MART 2025?
Survivor All Star’da eleme heyecanının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım önemli bir avantaj elde ederken, kaybeden takım bir yarışmacısını eleme potasına göndermek zorunda kaldı.
16 Mart 2025 Survivor All Star’da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Ünlüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- Gece kulubünde büyük facia
- Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- CHP birinci, o parti MHP'yi yakaladı!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- TGS çalışanı -25 derecede unutuldu!
- Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması