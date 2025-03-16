Survivor adasında panik yaratan misafir
Survivor Gönüllüler adasındaki yılan herkesi korkuttu. Yarışmacı Batuhan Karacakaya sopa yardımıyla eline dolanan yılanı uzaklaştırdı.
Survivor adasında yarışmacıların kaldığı barakaya yılan girdi.
Gönüllüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya yatacağı esnada eline yılan dolandı. Karacakaya'nın çığlıkları adadaki yarışmacıları tedirgin etti.
Batuhan Karacakaya sopa yardımıyla eline dolana yılanı barakadan uzaklaştırdı.
Etiketler: #Batuhan Karacakaya #yılan #survivor
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