Survivor Allstar'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı?

Survivor 2025 sezonunun yeni bölümünde haftanın düelloları gerçekleşti. Peki, Survivor Allstar'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı?

Survivor Allstar'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 00:38

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. 14 Mart 2025 Cuma günü son eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor Allstar'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Elif, Asena, Yağmur ve Meryem haftanın eleme adayları olarak belirlendi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme adaylarından Meryem-Asena, Elif-Yağmur düelloları gerçekleşti. Yağmur 5-0 kazanarak potadan kurtulan ilk isim olurken diğer düellonun kazananı Meryem oldu. Böylece geride kalan Elif ve Asena pazar günü gerçekleşecek olan son düelloda yarışacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da ödül oyununu All Star takımı kazandı.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da iletişim oyununu All Star takımı kazandı.


Etiketler: #survivor ödül oyunu #survivor all star #survivor

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