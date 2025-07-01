Süt Kardeşler filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Süt Kardeşler filminin konusu ne? Süt Kardeşler filminin oyuncuları kim?
SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek Hanım, süt oğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı "damadı Bayram" olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e âşık olan Şaban, onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve "Gulyabani" adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.
SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Şaban (Süt oğlan)
Şener Şen - Hüsamettin
Adile Naşit - Melek
Halit Akçatepe - Ramazan (Emir eri)
Hale Soygazi - Bihter
Ayşen Gruda - Emine
Ergin Orbey - Bayram
Jale Altuğ - Afife
Yasemin Esmergül - Yasemin
Ali Şen - Kerami Bey
Türker Tekin - Kahya
Dinçer Çekmez - Çavuş
Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi
SÜT KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1976 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkü'nde gerçekleştirildi.
SÜT KARDEŞLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Süt Kardeşler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlendi.