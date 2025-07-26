Tam Kafadan Karavana filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Oğuz Öztürk, Celal Öztürk üstleniyor. Peki, Tam Kafadan Karavana filminin konusu ne? Tam Kafadan Karavana filminin oyuncuları kim?

TAM KAFADAN KARAVANA FİLMİNİN KONUSU NE?

Mali sorunları bitmek bilmeyen Şenol Başkan, bu sefer de e-spor kulubünü yani internet kafesini, kentsel dönüşüme kaptırmış ve kapıda kalmıştır. Şenol başkan takım oyuncularına “mobil oyun konseptine geçiyoruz” diyerek bir külüstür bir karavan almış ve takımı mahalledeki top sahasına çektikleri bu karavanda antrenman yapmaya zorlamaktadır. Yeni turnuvaya hazırlanması gereken takım, elektriği bile olmayan karavanda antrenman yapamadığı için kazan kaldırmak üzeredir. Şenol başkan yine sıkışmış, takımı dağılmaktan kurtarma peşindedir.

TAM KAFADAN KARAVANA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ali Biçim

Mesut Can Tomay

Efekan Can

Burak Güneş

Serkan Dağlı

Burcu Karakaya

Cemre Solmaz

TAM KAFADAN KARAVANA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tam Kafadan Karavana filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.