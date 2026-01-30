Taşacak Bu Deniz dizisi 16. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin bugün yeni bölümü var mı? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Adil Koçari’nin Şerif Furtuna’nın önünde Esme’nin elinden tutması, Şerif’i deliye çevirir. Esme’yi hapseder, kızı ile görüşmesini de yasaklar. Şimdi Esme konakta, Eleni ise Emniyet’te bir sorgu odasında hapistir. Üçü, tüm zorluklara rağmen birlikte olmanın yolunu bulmaya çalışırlar.

Oruç, Eleni’yi ailesinden ayırmanın acısının üstüne, kızın mesleğinden olmasının yükünü de sırtlanır. Amcasının yengesini hapsettiğini öğrenmek ise hayatını tehlikeye atmasına yol açacaktır.

Fadime ile İso, Furtuna Konağı’na bir can daha vermemeye yemin eden Adil ile Fadime’yi konağa gelin almaya ant içen Zarife’nin arasında kalır. Eyüphan’ın Fadime’yi kaçırması, beklenmedik bir sürprize sebep olur. Kız alma sırasında abisiyle yaşadıkları anlar, Fadime’yi de Adil’i de iyice sarsar. Kırılgan bir barış ortamında gerçekleşen düğünde herkes her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Ancak bombanın pimini çeken isim Eleni olacaktır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Düğün sonrası İso ve Fadime olanlardan habersiz yayla evindeki zoraki balaylarında birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar. İso, Fadime’nin örüğündeki boncukların anlamını öğrenir ve kahrolur. Kız kardeşini tam evlendirmişken barışı bozacak bir sır olduğunu öğrenen, üstelik bu sırrı Esme’nin de bildiğini anlayan Adil’in kalbinde kırılacak yer kalmamıştır. Adil, gemileri yakar, silahın bulunmasını beklemekten vazgeçer ve Esme’ye resti çeker. Ancak Şerif’in Adil’i ihbar etmesi Adil’i zora sokar. Tam o sırada Hicran’ın kendini tehlikeye atarak yaptığı bir hamle, sır sakladığı için Esme’ye çok kırılan Eleni’yi Hicran’la yakınlaştırmaya başlar. Hem Adil’i hem Eleni’yi kaybetme ihtimali Esme’yi mahveder. Öfkesini Furtuna Konağı’nda önüne geleni parçalayarak çıkarır ve Şerif’i pişman etmeye yemin eder. Adil’in Şerif’i tamamen ortadan kaldırmak için yaptığı planın ilk aşaması, Eleni’ye olan aşkı ile ailesi arasında kalan Oruç için yolun sonunu getirir. Eleni bu cezaya kahrolur. Oruç’a çok büyük bir bedel ödeten Adil’in hedefinde şimdi Esme vardır. Ya yan yana yakacaklardır, ya ayrı ayrı yanacaklardır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 16. bölümü 30 Ocak Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.