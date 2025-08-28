Taşacak Bu Deniz dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Taşacak Bu Deniz dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Taşacak Bu Deniz dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Çekimleri Trabzon’da gerçekleştirilen dizi, Yunanistan’da yaşayan Eleni adındaki genç bir kadının köklerini ve ailesini araştırmak için Karadeniz’e gitmesiyle başlıyor. Eleni’nin burada iki düşman aileyle karşı karşıya gelmesiyle gelişen olaylar merkeze alınıyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ulaş Tuna Astepe

Deniz Baysal

Burak Yörük

Ava Yaman

Yeşim Ceren Bozoğlu

Zeynep Atılgan

Onur Dilber

Hakan Salınmış

Batuhan Bayar

Erdem Şanlı

Burcu Cavrar

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisi TRT ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.