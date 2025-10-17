Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil’i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna’yı ele vermez ve “ben kendimi vurdum” der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil’in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum’u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon’a gelmiştir. Eleni’nin gelişinden sonra ne Adil için ne de Esme için hayat aynı olmayacaktır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kaza yapan Adil ve Eleni, ölüm kalım mücadelesi verirken Gökhan ve adamlarının kurduğu pusunun tam ortasında kalır. Kurşunların arasında hayatta kalmaya çalışan ikilinin yardımına Esme yetişir. Adil, Eleni’ye saldıranların hesabını sormaya kararlıdır. Köyde “Yunan doktorla Koçari birlikte” dedikodusu büyürken, Oruç’un Sevcan’la nişan hazırlıkları da hız kazanır. Ancak köyde barınmasına izin verilmeyen Eleni, yorgun düşüp hastalanır. Sahilde Eleni’yle karşılaşan Oruç, ona yardım eder ve Esme’ye emanet eder. Esme, tüm köyün tepkisine rağmen Eleni’yle “kızı gibi” ilgilenir. Öte yandan, nişan töreni sırasında Adil’in “kan hakkıyla” kendisine bırakılan araziyi geri almak için gelmesi, Esme ve Adil’i burun buruna getirir. Bu sırada Şerif, cezaevindeyken Eleni’nin ölüm emrini verir. Eleni ise kendisini bekleyen tehlikenin henüz farkında değildir.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. bölümü 17 Ekim Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.