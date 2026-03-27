Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Adil Esme’nin sahip olabilecekleri hayatın hayallerini görüp Hicran’a saldırdığını öğrenir ve çok sarsılır. Aralarındaki sorunları unutur, kendini Esme’ye adar.

Yaralanan Hicran’a müdahale eden Eleni, ultrasonda bir terslik fark eder. “Hicran beni nasıl doğurdu?” şüphesiyle gerçeğin peşine düşer. Zarife Oruç’tan bunu engellemesini ister ama Oruç reddeder.

Eyüphan meselesi yüzünden Koçari’de Adil’in binlerce keçisinin dağa salındığı, Furtuna’da Oruç’a karşı büyük bir isyan başlamıştır. Bu karmaşa içinde Şerif, Esme’yi boşanmaktan vazgeçirmek için Eleni’yi kaçırmaya çalışır.

Kan davası ile duyguları arasında bocalayan Fadime, İso ona uzak davranınca panikler. İso’nun peşinde dolanmaya başlar ve onunla duyguları hakkında konuşmaya çalışır.

Şirin Furtuna’nın bütün mal varlığını Oruç’a vermeyi kabul etmesiyle sarsılan Şerif, Esme’nin boşanmaması için Sevcan’a Emine’ye ilaç verdirip bebeğini kaçırtır. Adil bebeği kurtarır ancak Emine’nin nabzı durur.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşar, Karadeniz’e sığamaz. Ama Esme ve İlve’nin bu sırrı uzun zamandır sakladıklarını anladığında deliye döner. Esme ile Gezep büyük bir yüzleşme yaşarlar. Esme’nin ondan istediği görevi öğrendiğinde ise şok olur.

Adil’in Eyüphan’ı Koçari’den kovması ve ceza kesme hakkını İso’ya vermesi iki düşman köyde büyük huzursuzluğa yol açar. Şerif’in kışkırttığı büyük kaosta, Oruç’un reisliği sınanır. Şimdi kan hakkı Furtunalılarındır ve Oruç düşmanlığı harlamayacak bir çözüm bulmak zorundadır. Bu süreçte, Eleni ile Oruç’un bağı daha da güçlenir.

İso ile Fadime ise Eyüphan olayının çıkarttığı kriz yüzünden ilk defa ne kadar derin bir düşmanlığın çocukları olduklarıyla yüzleşirler. Bu yüzleşme ikisini de derinden sarsar. Adil’in keçileri köylüler tarafından serbest bırakılır ve ağılları boşaltılır. Ama Şerif’ten korumak istediği Esme’yi yanından hiç ayırmaz. Ancak Esme, Adil’e olan kırgınlığını aşamaz. Hicran’ın Eleni’yi Esme’den çalmak istemesi, Esme’yi sonuçları herkesi sarsacak bir krizin eşiğine getirir.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. bölümü 27 Mart Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.