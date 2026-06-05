Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yirmi yıl boyunca kızlarından ayrı kalan Esme ve Adil, bir bayram arifesinde Eleni ile adeta yeniden tanışırlar; Annem!... Babam!... Kızım!…

Koçari ile Furtuna köylerini birbirinden ayıran o geçitte, üçünün ilk kez birlikte yürüdükleri Taşköprü’de, bu kez bir aile olarak yeniden doğarlar. Furtunalar ise, Adil’in yaşıyor olmasının şokuyla sarsılırlar ama onları daha büyük bir sürpriz beklemektedir. Çünkü Esme, Adil ve Eleni artık tek bir yürek ve tek bir öfke olmuştur. Koçariler çalınan bayramlarının ve bir ömürlük acılarının hesabını sormaya ant içerler. Eleni’ye yalan bir anne getiren Oruç ile Fadime’ye yalan söyleyen İso bile bu hesaptan muaf olmayacaktır. Büyük savaş resmen başlamış ve bu denizin taşmasına çok az kalmıştır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 31. bölümü 5 Haziran Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı saat 20:00'da ekrana gelecek olan 31. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine ara verecek.