Tehdit filminin yönetmen koltuğunda Wolfgang Petersen oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Roy Pool, Laurence Dworet üstleniyor. Peki, Tehdit filminin konusu ne? Tehdit filminin oyuncuları kim?

TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Albay Sam Daniels (Dustin Hoffman), Zaire’de ortaya çıkan çok ciddi ve ölümcül bir virüsü araştırmakla görevlendirilir. Araştırmaları sonucunda virüsün Amerika’ya da geldiğini tespit eder. Eğer önlem alınmazsa birkaç hafta içinde bütün Amerika’yı yokedebilecek kadar tehlikeli bir virüstür bu. Virüs uzmanı olan eski eşinin (Rene Russo) de yardımıyla California’da bir kasabada başlayan virüs salgınını kontrol altına almayı başarırlar.

TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dustin Hoffman

Cuba Gooding Jr.

Morgan Freeman

Rene Russo

Donald Sutherland

Kevin Spacey

Patrick Dempsey

Zakes Mokae

Malick Bowens

Benito Martinez

Bruce Jarchow

Dale Dye

TEHDİT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehdit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.