Tehlikeli Tür 3 filminin yönetmen koltuğunda Brad Turner oturuyor. Filmin senaristliğini Dennis Feldman, Ben Ripley üstleniyor. Peki, Tehlikeli Tür 3 filminin konusu ne? Tehlikeli Tür 3 filminin oyuncuları kim?

TEHLİKELİ TÜR 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Türleri enfeksiyonlara ve hastalıklara yenik düşerek çürürken, immünolojik olarak daha güçlü bir uzaylı baştan çıkarıcı, yaşamaya devam etmeleri için tek umut haline geliyor.

TEHLİKELİ TÜR 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Knepper

Robin Dunne

Natasha Henstridge

Sunny Mabrey

Amelia Cooke

John Paul Pitoc

Michael Warren

Christopher Neame

Patricia Bethune

Joel Stoffer

Savanna Fields

Reed Frerichs

Marc D. Wilson

Matthew Yang King

Brad Turner

Dennis Feldman

Ben Ripley

Elia Cmiral

David Dwiggins

Christian Sebaldt

TEHLİKELİ TÜR 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Tür 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.