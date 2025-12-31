Tehlikeli Tür 3 filminin yönetmen koltuğunda Brad Turner oturuyor. Filmin senaristliğini Dennis Feldman, Ben Ripley üstleniyor. Peki, Tehlikeli Tür 3 filminin konusu ne? Tehlikeli Tür 3 filminin oyuncuları kim?
TEHLİKELİ TÜR 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Türleri enfeksiyonlara ve hastalıklara yenik düşerek çürürken, immünolojik olarak daha güçlü bir uzaylı baştan çıkarıcı, yaşamaya devam etmeleri için tek umut haline geliyor.
TEHLİKELİ TÜR 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Knepper
Robin Dunne
Natasha Henstridge
Sunny Mabrey
Amelia Cooke
John Paul Pitoc
Michael Warren
Christopher Neame
Patricia Bethune
Joel Stoffer
Savanna Fields
Reed Frerichs
Marc D. Wilson
Matthew Yang King
Brad Turner
Dennis Feldman
Ben Ripley
Elia Cmiral
David Dwiggins
Christian Sebaldt
TEHLİKELİ TÜR 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tehlikeli Tür 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.