Tehlikeli Yürüyüş filminin filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Zemeckis ve Christopher Browne üstleniyor. Peki, Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

1974 yılında, Fransız ip cambazı Philippe Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin meşhur ikiz kulelerinin arasına gerilen çelik ipte yürüme hayalini gerçekleştirir ve tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarır.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joseph Gordon-Levitt

Ben Kingsley

Charlotte Le Bon

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Yürüyüş IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.