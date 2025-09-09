Terminatör: Kara Kader filminin yönetmen koltuğunda Tim Miller oturuyor. Filmin senaristliğini Billy Ray üstleniyor. Peki, Terminatör: Kara Kader filminin konusu ne? Terminatör: Kara Kader filminin oyuncuları kim?

KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NE?

Deadpool'un yönetmeni Tim Miller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Terminatör klasiğinin yaratıcısı James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği Terminator: Dark Fate, gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace'in, T-1000'in güncellenmiş hâli bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor.

KARA KADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Linda Hamilton

Arnold Schwarzenegger

Mackenzie Davis

Natalia Reyes

Gabriel Luna

Edward Furlong

Brett Azar

Diego Boneta

Fraser James

Tom Hopper

Tristán Ulloa

KARA KADER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Terminatör: Kara Kader filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.