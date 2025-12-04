Terminatör: Kara Kader filminin yönetmen koltuğunda Tim Miller oturuyor. Filmin senaristliğini Billy Ray ve Justin Rhodes üstleniyor. Peki, Terminatör: Kara Kader filminin konusu ne? Terminatör: Kara Kader filminin oyuncuları kim?
TERMINATÖR: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NE?
Deadpool'un yönetmeni Tim Miller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Terminatör klasiğinin yaratıcısı James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği Terminator: Dark Fate, gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace'in, T-1000'in güncellenmiş hâli bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor.
TERMINATÖR: KARA KADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Linda Hamilton
Arnold Schwarzenegger
Mackenzie Davis
Natalia Reyes
Gabriel Luna
Edward Furlong
Brett Azar
Diego Boneta
Fraser James
Tom Hopper
Tristán Ulloa
TERMINATÖR: KARA KADER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Terminatör: Kara Kader filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.