Terminatör: Kara Kader filminin yönetmen koltuğunda Tim Miller oturuyor. Filmin senaristliğini Billy Ray ve Justin Rhodes üstleniyor. Peki, Terminatör: Kara Kader filminin konusu ne? Terminatör: Kara Kader filminin oyuncuları kim?

TERMINATÖR: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NE?

Deadpool'un yönetmeni Tim Miller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Terminatör klasiğinin yaratıcısı James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği Terminator: Dark Fate, gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace'in, T-1000'in güncellenmiş hâli bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor.

TERMINATÖR: KARA KADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Linda Hamilton

Arnold Schwarzenegger

Mackenzie Davis

Natalia Reyes

Gabriel Luna

Edward Furlong

Brett Azar

Diego Boneta

Fraser James

Tom Hopper

Tristán Ulloa

TERMINATÖR: KARA KADER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Terminatör: Kara Kader filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.