Tetikçiler (Looper) filminin konusu ne? Tetikçiler filminin oyuncuları kim?

Tetikçiler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rian Johnson üstleniyor. Peki, Tetikçiler filminin konusu ne? Tetikçiler filminin oyuncuları kim?

TETİKÇİLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, zamanda yolculuğun mümkün olduğu 2077 yılında geçiyor. Yasa dışı ilan edilen zaman yolculuğunu yalnızca mafya kullanmakta ve ortadan kaldırmak istediklerini geçmişe yollayarak tetikçiler tarafından öldürülmelerini sağlamaktadır. Gelecekten gelen kurbanları öldüren uzman tetikçilerin en iyilerinden biri Joe'dur. Ne var ki, Joe'nun yeni kurbanı, 30 yıl sonradan gelen kendisidir. Hedefini öldüremeyen Joe, bu işi çözmelidir, yoksa kendisi de öldürülecektir.

TETİKÇİLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Emily Blunt

Paul Dano

Jeff Daniels

Piper Perabo fotoğrafı

Piper Perabo

Noah Segan

Joseph Gordon-Levitt

Garret Dillahunt

David Jensen

Tracie Thoms

Sam Medina

James Hébert

Sylvia Jefferies

Han Soto

TETİKÇİLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tetikçiler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.