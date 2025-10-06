Tetikçiler (Looper) filminin konusu ne? Tetikçiler filminin oyuncuları kim?

Tetikçiler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rian Johnson üstleniyor. Peki, Tetikçiler filminin konusu ne? Tetikçiler filminin oyuncuları kim?
TETİKÇİLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, zamanda yolculuğun mümkün olduğu 2077 yılında geçiyor. Yasa dışı ilan edilen zaman yolculuğunu yalnızca mafya kullanmakta ve ortadan kaldırmak istediklerini geçmişe yollayarak tetikçiler tarafından öldürülmelerini sağlamaktadır. Gelecekten gelen kurbanları öldüren uzman tetikçilerin en iyilerinden biri Joe'dur. Ne var ki, Joe'nun yeni kurbanı, 30 yıl sonradan gelen kendisidir. Hedefini öldüremeyen Joe, bu işi çözmelidir, yoksa kendisi de öldürülecektir.
TETİKÇİLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis
Emily Blunt
Paul Dano
Jeff Daniels
Piper Perabo
Noah Segan
Joseph Gordon-Levitt
Garret Dillahunt
David Jensen
Tracie Thoms
Sam Medina
James Hébert
Sylvia Jefferies
Han Soto
TETİKÇİLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tetikçiler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.