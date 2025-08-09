The Batman: Part II filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. The Batman: Part II filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, The Batman: Part II ne zaman vizyona girecek? The Batman: Part II konusu ne oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

THE BATMAN PART 2 KONUSU NE?

Gotham'ın en büyük tehditlerinden biri olan Arkham'a hapsedildikten sonra, milyoner Bruce Wayne, bu büyük metropolde tomurcuklanan suçla savaşmak için yeniden Batman pelerinini giyer. Zorlu görevi için yine yerel polis teğmen James Gordon'un paha biçilmez yardımını alacaktır.

THE BATMAN PART 2 OYUNCULARI KİM?

Robert Pattinson, Barry Keoghan, Andy Serkis gibi isimler devam filminde yer alacak.

THE BATMAN PART 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmin 1 Ekim 2027 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.