The Diplomat dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Peki, The Diplomat dizisinin konusu ne? The Diplomat dizisinin oyuncuları kim?
THE DIPLOMAT DİZİSİNİN KONUSU NE?
Uluslararası bir krizin ortasında bir diplomat kendisini, evliliği ve siyasi geleceği üzerinde etkileri olan üst düzey bir pozisyonda bulur.
THE DIPLOMAT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Keri Russell
Rufus Sewell
David Gyasi
Bradley Whitford
Ali Ahn
Ato Essandoh
Allison Janney
Celia Imrie
Michael McKean
Nana Mensah
Miguel Sandoval
THE DIPLOMAT DİZİSİNİN 3. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
The Diplomat dizisinin 3. sezonu 18 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.