19.08.2025 20:34:00
The Diplomat dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, The Diplomat dizisinin konusu ne? The Diplomat dizisinin oyuncuları kim?

The Diplomat dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Peki, The Diplomat dizisinin konusu ne? The Diplomat dizisinin oyuncuları kim?

THE DIPLOMAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Uluslararası bir krizin ortasında bir diplomat kendisini, evliliği ve siyasi geleceği üzerinde etkileri olan üst düzey bir pozisyonda bulur.

THE DIPLOMAT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Keri Russell

Rufus Sewell

David Gyasi

Bradley Whitford

Ali Ahn

Ato Essandoh

Allison Janney

Celia Imrie

Michael McKean

Nana Mensah

Miguel Sandoval

THE DIPLOMAT DİZİSİNİN 3. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

The Diplomat dizisinin 3. sezonu 18 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.

