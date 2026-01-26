The Rainmaker dizisinin senaristliğini John Grisham, Michael Seitzman üstleniyor. Peki, The Rainmaker dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? The Rainmaker dizisi ne zaman yayımlanacak?

THE RAINMAKER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gelecek vadeden genç avukat Rudy Baylor, prestijli hukuk firması Tinley Britt’teki ilk gününde kovulunca, kendini hiç hayal etmediği bir yerde bulur. Çıkış yolu ararken yolu, eski bir restorandan bozma ofiste çalışan, sivri dilli ve agresif bir kişisel yaralanma avukatı Jocelyn “Bruiser” Stone ve sınavı defalarca geçememiş, gri alanlarda dolaşmayı alışkanlık haline getirmiş paralegal Deck Shifflet ile kesişir. Rudy için bu yeni ofis, yalnızca bir iş değil; hukuk anlayışını baştan sorgulayacağı bir sınavdır.

THE RAINMAKER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

John Slattery

P.J. Byrne

Jonathan Harden

Lana Parrilla

Gemma-Leah Devereux

Bruno Gunn

Tommie Earl Jenkins

Madison Iseman

Wade Briggs

Gwynne McElveen

Robyn Cara

Megan McDonnell

Milo Callaghan

THE RAINMAKER DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizi dünyaca ünlü yazar John Grisham’ın 1995 tarihli romanından uyarlandı.