The Social Reckoning filminin yönetmen koltuğunda Aaron Sorkin oturuyor. Peki, The Social Reckoning filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Social Reckoning filmi ne zaman vizyona girecek?

THE SOCIAL RECKONING FİLMİNİN KONUSU NE?

"The Social Network"ın bir "devamı" olarak tanımlanan yeni film, dahi çocuk programcı ve bir grup teknoloji öncüsünün dünyanın en büyük sosyal medya platformu haline gelecek şeyi icat etmelerinden yaklaşık yirmi yıl sonra meydana gelen olaylara odaklanıyor.

THE SOCIAL RECKONING FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mikey Madison

Jeremy Allen White

Bill Burr

Jeremy Strong

THE SOCIAL RECKONING FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

The Social Reckoning filmi 9 Ekim 2026’da vizyona girecek.