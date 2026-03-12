Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan The Tratiors Türkiye'nin konusu merak ediliyor. Peki, The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler, konusu ne? The Traitors Türkiye ne zaman başlayacak?

THE TRAITORS TÜRKİYE YARIŞMASI KONUSU NE?

"İhanet ve sadakat" teması üzerine kurulu olan yarışma, katılımcıların "Hainler" (Traitors) ve "Masumlar" (Faithfuls) olarak iki gizli gruba ayrılmasıyla başlar.

Hainlerin kim olduğu sadece kendileri tarafından bilinir. Masumlar, aralarındaki hainleri deşifre edip elemeye çalışırken; hainler ise kimliklerini belli etmeden masumları teker teker oyun dışı bırakmaya çalışır. Yarışmacılar ortak görevleri tamamlayarak ödül havuzunu büyütürler. Ancak finalde ödülü kimin alacağı, kurulan ittifaklara ve stratejik zekaya bağlıdır. Sadece fiziksel dayanıklılık değil, tamamen güven, şüphe ve manipülasyon üzerine kurulu bir psikolojik mücadele ön plandadır.

THE TRAITORS TÜRKİYE YARIŞMACILARI

Pascal Nouma

Yusuf Güney

Yiğit Poyraz

Saadet Özsırkıntı

Selim Yuhay

Mert Öztürk

Yaren Alaca

Yasemin Yürük

Ayliz Yaşar

Emir Elidemir

THE TRAİTORS TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan The Tratiors için ilk bölüm tarihi henüz netleşmedi.