Togo filminin yönetmen koltuğunda Ericson Core oturuyor. Filmin senaristliğini Tom Flynn üstleniyor. Peki, Togo filminin konusu ne? Togo filminin oyuncuları kim?
TOGO FİLMİNİN KONUSU NE?
Alaska'nın Nome kasabasını etkisi altına alan ölümcül virüsün tek çaresi, 600 mil ötedeki bir kasabada bulunan antitoksin serumdur. Kasaba halkı, serumun getirilebilmesi için köpek eğitmeni olan Leonhard'tan yardım ister. Leonhard ve yaşlı Sibirya kurdu Togo, serumun bulunduğu kasabaya doğru yola çıktıkarında korkunç bir fırtınayla karşı karşıya kalırlar. -70 dereceye kadar inen bu soğuk havada, Leonhard ve Togo büyük bir yaşam mücadelesi verecektir.
TOGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Willem Dafoe
Christopher Heyerdahl
Thorbjørn Harr
Julianne Nicholson
Richard Dormer
Adrien Dorval
Madeline Wickins
Michael Greyeyes
Nive Nielsen
Nikolai Nikolaeff
TOGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Togo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.