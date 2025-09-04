Togo filminin yönetmen koltuğunda Ericson Core oturuyor. Filmin senaristliğini Tom Flynn üstleniyor. Peki, Togo filminin konusu ne? Togo filminin oyuncuları kim?

TOGO FİLMİNİN KONUSU NE?

Alaska'nın Nome kasabasını etkisi altına alan ölümcül virüsün tek çaresi, 600 mil ötedeki bir kasabada bulunan antitoksin serumdur. Kasaba halkı, serumun getirilebilmesi için köpek eğitmeni olan Leonhard'tan yardım ister. Leonhard ve yaşlı Sibirya kurdu Togo, serumun bulunduğu kasabaya doğru yola çıktıkarında korkunç bir fırtınayla karşı karşıya kalırlar. -70 dereceye kadar inen bu soğuk havada, Leonhard ve Togo büyük bir yaşam mücadelesi verecektir.

TOGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Willem Dafoe

Christopher Heyerdahl

Thorbjørn Harr

Julianne Nicholson

Richard Dormer

Adrien Dorval

Madeline Wickins

Michael Greyeyes

Nive Nielsen

Nikolai Nikolaeff

TOGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Togo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.