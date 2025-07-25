Tokyo Hikayesi (Tokyo Story) filminin konusu ne? Tokyo Hikayesi filminin oyuncuları kim?

Tokyo Hikayesi filminin yönetmen koltuğunda Yasujirô Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirô Ozu, Kôgo Noda üstleniyor. Peki, Tokyo Hikayesi filminin konusu ne? Tokyo Hikayesi filminin oyuncuları kim?

TOKYO HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Müthiş bir dönüşüm ve modernleşmenin pençesinde bölünmekte olan Japonya'dayız. Taşralı, emekli bir karı-koca, Tokyo'da yaşayan evlenmiş çocuklarını ziyarete giderler. Gençler giderek hızlanmakta olan şehir yaşamının meşguliyeti içerisinde, onlarla ilgilenmektense birbirlerine pas edip kurtulma hafifliğindedirler. Sadece savaşta ölmüş oğullarının dul gelini yaşlı çifte şefkat ve ilgi gösterir. Evlerine döndüklerinde kırgın ve kafaları karışıktır. Çocukların titreyip kendilerine gelmesi için dramatik bir olayın gerçekleşmesi gerekecektir.

TOKYO HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chishû Ryû

Setsuko Hara

Haruko Sugimura

Sô Yamamura

Kuniko Miyake

Kyôko Kagawa

Eijirô Tono

Nobuo Nakamura

TOKYO HİKAYESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tokyo Hikayesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.