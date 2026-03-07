Top Gun filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Jim Cash, Jack Epps Jr. üstleniyor. Peki, Top Gun filminin konusu ne? Top Gun filminin oyuncuları kim?

TOP GUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Usta donanma pilotu Pete Mitchell ileri derece eğitim için gönderildiği Miramar Donanma Hava Üssü'nde herkesin ulaşmaya çalıştığı Top Gun onur ödülü için en kıdemli pilotlardan biri olan Tom Kasansky ile başa baş bir mücadele içine girer. Mitchell'ın babası, kendisinin sebep olduğu bir kazada çok sayıda başka askerle birlikte hayatını kaybetmiştir. Bu durum diğer pilotların Mitchell'a karşı tavırlarındaki soğukluğun da nedenidir...

Mitchell bir süre sonra üste tanıştığı bir sivil danışman olan Charlotte Blackwood ile tutkulu bir ilişki yaşamaya başlar. Bir arkadaşının ölümüyle sarsınan Mitchell, Top Gun ödülünü almayı başaramayınca psikolojik sorunlar yaşamaya başlar. Beklediği başarıyı yakalamak için son şansı ani bir uluslararası krizde yerine getirmekle görevlendirdiği kritik bir görevdir.

TOP GUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Kelly McGillis

Val Kilmer

Meg Ryan

Tim Robbins

Ron Clark

James Tolkan

Rick Rossovich

Frank Pesce

Whip Hubley

TOP GUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Top Gun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.