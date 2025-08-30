Toprak Uğruna (The Promised Land) filminin konusu ne? Toprak Uğruna filminin oyuncuları kim?

Toprak Uğruna filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nikolaj Arcel üstleniyor. Peki, Toprak Uğruna filminin konusu ne? Toprak Uğruna filminin oyuncuları kim?

TOPRAK UĞRUNA FİLMİNİN KONUSU NE?

The Promised Land, hayat boyu süren hayalinin peşinden koşan Ludvig Kahlen'in hikayesini konu ediyor. 1700'lerin ortalarında, Danimarka Kralı V. Frederik, Jutland'ın vahşi fundalığının evcilleştirilmesi, ekilmesi ve kolonileştirilmesi gerektiğini, böylece uygarlığın yayılabileceğini ve kraliyet ailesi için yeni vergilerin üretilebileceğini ilan eder. Ancak, hiç kimse kralın buyruğuna uymaya cesaret edemez. Ancak 1755 yazının sonlarında, Ludvig von Kahlen adlı yalnız bir asker, hayalinin peşinden koşmaya, kendisine zenginlik ve onur getirmesini umarak fundalığa gitmeye karar verir.

TOPRAK UĞRUNA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mads Mikkelsen

Amanda Collin

Gustav Lindh

Kristine Kujath Thorp

Søren Malling

Felix Kramer

Magnus Krepper

Jacob Lohmann

Morten Hee Andersen

TOPRAK UĞRUNA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Toprak Uğruna filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.