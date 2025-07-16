Triyas Dünyası (Triassic World) filminin konusu ne? Triyas Dünyası filminin oyuncuları kim?

Triyas Dünyası filminin yönetmen koltuğunda Dylan Vox oturuyor. Filmin senaristliğini Marc Gottlieb üstleniyor. Peki, Triyas Dünyası filminin konusu ne? Triyas Dünyası filminin oyuncuları kim?

TRIYAS DÜNYASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Araştırma tesisinde çalışan bir grup bilim insanı, dinorları geliştirmek için insan organlarını kullanmayı dener. Ancak bu beklenmedik sonuçların meydana gelmesine neden olur. Deneyin sonunda dinozorlar, her zamankindan daha güçlü ve gelişmiş bir hale gelir. İnsanlar, yaşamlarını tehdit eder yaratıklardan kurtulabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

TRIYAS DÜNYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shellie Sterling

Hayley J Williams

Joseph Michael Harris

Thomas Varga

Joel Berti

Marc Gottlieb

Jermain Hollman

Paulina Laurant

Greg Furman

Sharon Desiree

Brendan Petrizzo

TRIYAS DÜNYASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Triyas Dünyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlendi.