TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? TRT Spor Yıldız frekans bilgileri
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü 26 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başladı. Ulusal ve uluslararası tüm amatör, profesyonel ve engelli spor branşları ile prestijli spor organizasyonlarını ekranlara taşıyan TRT Spor Yıldız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları karşılaşmalarını da izleyicilerle buluşturuyor. Peki, TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? İşte TRT Spor Yıldız frekans bilgileri...
TRT Spor Yıldız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yayın kanallarından biri oldu. Sporseverler, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerindeki Paris 2024 Yaz Olimpiyatları ile 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerindeki Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii’den izleyebilecek. Peki, TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? İşte TRT Spor Yıldız frekans bilgileri...
TRT YILDIZ FREKANSLARI NELER?
Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekilde:
Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)
TRT SPOR YILDIZ 28 TEMMUZ YAYIN AKIŞI
09:00
OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ
10:00
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI
23:30
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI OKÇULUK
00:45
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI "TÜRK GÜNLÜĞÜ"
01:15
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI "ALTIN ANLAR"
01:45
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI YÜZME
03:45
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI ATICILIK
04:50
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER SIRBİSTAN - AMERİKA
06:50
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