TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? TRT Spor Yıldız frekans bilgileri

Yayınlanma: 28.07.2024 - 18:39

Güncelleme: 28.07.2024 - 18:39

TRT Spor Yıldız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yayın kanallarından biri oldu. Sporseverler, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerindeki Paris 2024 Yaz Olimpiyatları ile 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerindeki Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii’den izleyebilecek. Peki, TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? İşte TRT Spor Yıldız frekans bilgileri...

TRT YILDIZ FREKANSLARI NELER?

Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekilde:

Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)

TRT SPOR YILDIZ 28 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

09:00

OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

10:00

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI

23:30

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI OKÇULUK

00:45

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI "TÜRK GÜNLÜĞÜ"

01:15

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI "ALTIN ANLAR"

01:45

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI YÜZME

03:45

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI ATICILIK

04:50

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER SIRBİSTAN - AMERİKA

06:50

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