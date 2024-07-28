Olimpiyat Komitesi'nden flaş karar: Dünyaca ünlü iki yıldıza ödeme yapılmayacak!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 12:58

Güncelleme: 28.07.2024 - 12:58

Olimpiyatların açılış töreni yüz yıllık bir gelenek ve genellikle kapalı gişe bir stadyumda uluslar geçidi yapılır. Ancak bu yıl, 2024 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma sırası Paris'te ve geçit töreni yerine Seine Nehri üzerinde bir tekne geçidi düzenlendi.

Bu törendeki amaç, açılış törenini halka açık, biletsiz bir etkinlik haline getirerek Celine Dion ve Lady Gaga gibi yıldızların nehir kıyısındaki performansını herkese açık sergilemesini sağlamaktı.

İkili, Edith Piaf'ın 'La Vie en Rose' şarkısının bir versiyonunu seslendirdi.

SAHNE ALMALARI İÇİN ÖDEME YAPILMAYACAK

Celine Dion, X'te yaptığı paylaşımında, "Paris'e her döndüğümde, dünyada hala yaşanacak çok fazla güzellik ve neşe olduğunu hatırlıyorum. Paris'i seviyorum ve geri döndüğüm için çok mutluyum!" dedi.

Ancak bu beklentinin ortasında, her iki şarkıcıya da açılış töreninde sahne almaları için ödeme yapılmayacağı açıklandı.

Olimpiyat organizatörleri şu açıklamada bulundu:

"Basında yer alan bazı haberlerin aksine, Paris 2024 Oyunları Törenlerinde sahne alacak sanatçılara hizmetleri karşılığında herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Bu koşullar altında gönüllü sahne alma kararı, sanatçıların Fransa ve spor dünyası için tarihi bir olayın parçası olma arzularını yansıtacaktır. Buna ek olarak, Paris 2024 alışılageldiği üzere tüm teknik prodüksiyon ve organizasyon masraflarını karşılayacaktır. Paris 2024 Organizasyon Komitesi'nin bütçesinin yüzde 96'sının özel gelirlerle finanse edildiğini ve sanat ekiplerine ödeme yapmak için hiçbir kamu katkısının kullanılmadığı ifade edilmelidir."