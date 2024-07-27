İmamoğlu çifti, Paris'te Olimpiyat açılışında
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz'da gerşekleştirilen görkemli açılış töreni ile başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, açılış törenini Paris'te Eyfel Kulesi'nde bulunan özel alandan takip etti.
İBB Başakanı İmamoğlu X üzerinden yaptığı paylaşımda müsabakaları ve Milli sporcuları yakından takip ettiklerini ifade etti.
İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Olimpiyat açılışını Eşim Dilek İmamoğlu ile birlikte Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun davetlisi olarak diğer belediye başkanlarıyla beraber Eyfel Kulesi’ndeki özel alanda izledik. Müsabakaları ve sporcularımızı yakından takip ediyoruz."
Olimpiyat açılışını Eşim Dilek İmamoğlu ile birlikte Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun davetlisi olarak diğer belediye başkanlarıyla beraber Eyfel Kulesi’ndeki özel alanda izledik. Müsabakaları ve sporcularımızı yakından takip ediyoruz. pic.twitter.com/YGSpqMnn19— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 27, 2024
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