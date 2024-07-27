İmamoğlu çifti, Paris'te Olimpiyat açılışında

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz'da gerşekleştirilen görkemli açılış töreni ile başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, açılış törenini Paris'te Eyfel Kulesi'nde bulunan özel alandan takip etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 22:11
İmamoğlu çifti, Paris'te Olimpiyat açılışında
Abone Ol google-news

İBB Başakanı İmamoğlu X üzerinden yaptığı paylaşımda müsabakaları ve Milli sporcuları yakından takip ettiklerini ifade etti.

İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiyat açılışını Eşim Dilek İmamoğlu ile birlikte Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun davetlisi olarak diğer belediye başkanlarıyla beraber Eyfel Kulesi’ndeki özel alanda izledik. Müsabakaları ve sporcularımızı yakından takip ediyoruz." 

 


olimpiyat haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri Dilek İmamoğlu haberleri

İlgili Haberler

'Andımız' paylaşımı sonrası sürgün yemişti: Eski Emniyet müdürüne İmamoğlu'ndan görev

'Andımız' paylaşımı sonrası sürgün yemişti: Eski Emniyet müdürüne İmamoğlu'ndan görev
Ekrem İmamoğlu'ndan 'otobüs alımı' çağrısı: İmzalayın, İstanbul halkına sıkıntı veriyorsunuz

Ekrem İmamoğlu'ndan 'otobüs alımı' çağrısı: İmzalayın, İstanbul halkına sıkıntı veriyorsunuz
İmamoğlu'ndan 'protokol krizi' tepkisi... Murat Kurum'a çağrı yaptı: 'Kim sebep olduysa hesabı sorulmalı!'

İmamoğlu'ndan 'protokol krizi' tepkisi... Murat Kurum'a çağrı yaptı: 'Kim sebep olduysa hesabı sorulmalı!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler