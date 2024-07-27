İmamoğlu çifti, Paris'te Olimpiyat açılışında

Yayınlanma: 27.07.2024 - 22:11

Güncelleme: 27.07.2024 - 22:11

İBB Başakanı İmamoğlu X üzerinden yaptığı paylaşımda müsabakaları ve Milli sporcuları yakından takip ettiklerini ifade etti.

İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiyat açılışını Eşim Dilek İmamoğlu ile birlikte Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun davetlisi olarak diğer belediye başkanlarıyla beraber Eyfel Kulesi’ndeki özel alanda izledik. Müsabakaları ve sporcularımızı yakından takip ediyoruz."