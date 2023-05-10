TRT1 dizisi Teşkilat'tan 2 kötü haber birden! Seyirciler tepkili

Yayınlanma: 10.05.2023 - 22:38

Güncelleme: 10.05.2023 - 22:38

Pazar akşamları ekrana gelen TRT1 dizisi Teşkilat'ta ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Teşkilat dizisinde yaşanan ayrılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kadrodan 2 oyuncu birden ayrıldı. Teşkilat dizisinden gelen ikinci kötü haber ise final tarihiyle ilgili oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; TRT 1'in fenomen dizisi "Teşkilat", üç sezondur pazar akşamları seyirciyi ekran başına topluyor.

“Teşkilat” dizisi yenilenen kadrosuyla bu sezon da büyük bir ilgiyle izleniyor. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal’ı buluşturan dizinin 4. sezon kararı henüz ekibe duyurulmadı. Yeni oyuncu anlaşmaları yapılmadı. Ancak dizinin yeni sezonda da devam edeceği konuşuluyor ve seçimden dolayı yeni bir değişiklik olmazsa “Teşkilat”ın 79. bölümde sezon finali yapılması planlanıyor.

Bu arada dizide iki bomba ayrılık yaşanacak. Geçen sezon “Yıldırım” rolüyle dizinin başrol oyuncu kadrosuna katılan değerli oyuncu Gürkan Uygun ekibe önümüzdeki bölümlerde veda edecek. Diğer veda edecek oyuncu ise diziye “Siyah İnci” rolüyle renk katan güzel ve başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat…

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Cumhuriyet.com.tr medya editörlerinin edindiği bilgiye göre; Teşkilat dizisi Eylül ayında yeniden ekranda olacak. Çekimlerin ise Ağustos sonunda başlayacağı öğrenildi.