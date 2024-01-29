Yayınlanma: 29.01.2024 - 18:09

Güncelleme: 29.01.2024 - 18:09

Kül Masalı dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu otururken, senaristliğini Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel üstleniyor. Kül Masalı dizisinin ne zaman başlayacağı, konusunun ne olduğu ve kadrosunda kimlerin bulunduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TRT'nin yeni dizisi Kül Masalı'nın konusu ne, oyuncuları kim? Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak?

KÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı, yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenir. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor.

KÜL MASALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk tanıtımı yayımlanan dizinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.