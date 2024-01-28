Fenomen dizi 'İnci Taneleri'ne Nusret rolüyle ünlü oyuncu dahil oluyor

Yayınlanma: 28.01.2024 - 09:40

Güncelleme: 28.01.2024 - 10:14

"İnci Taneleri" dizisi özellikle Dilber’in pavyon dansı akımıyla ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. İlk bölümü YouTube’ta 17 Saatte 2 milyon izlenmeyi geçen dizinin ilk bölümünde seyircinin oturup Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in Sincanlı Erkal Sonel’e ait "Gemileri Yakarım" şarkısı eşliğinde ettiği pavyon dansı sahnelerini beklediği, reytingin dans sahnelerinde 12 reytinge çıktığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, BKM imzalı dizinin ikinci bölümünde ana oyuncu grubuna Rıza Kocaoğlu da dahil oluyor. "Tuzak" dizisinin ardından ekrana dönen Kocaoğlu şimdi de fenomen dizide "Nusret" rolüne hayat veriyor. İlk sahnelerinde hapishanede göreceğimiz Nusret’in dışarı çıktıktan sonra nasıl bir hikâyesinin olacağı merak konusu.